Из Приморья в Токио будут летать ежедневно

СЕГОДНЯ 05:47 2019-04-01T05:47:47+03:00

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Авиакомпания «Аврора», выполняющая международные и межрегиональные рейсы из Приморья, а также внутрикраевые перевозки, перешла на летнее расписание. Новый график будет действовать до 26 октября 2019 года.

Как сообщили в компании, в течение летнего сезона увеличится количество международных рейсов «Авроры» из Владивостока. Так, с учетом востребованности полетов в Токио жителями Приморского края в летний сезон добавится еще три частоты, и рейс в Токио будет ежедневным.

«Помимо этого, “Аврора” предлагает еще четыре международных рейса из Владивостока: в Сеул – 14 рейсов в неделю, в Пусан – ежедневно, в Пекин – два рейса в неделю, в Харбин – до четырех рейсов в неделю», – рассказали специалисты.

Также будут осуществляться внутрикраевые рейсы по десяти маршрутам: Владивосток – Дальнегорск и Владивосток – Кавалерово – семь раз в неделю (в пик сезона –10), Владивосток – Терней – шесть раз в неделю, Владивосток – Преображение – пять рейсов в неделю, Владивосток – Пластун – 3 рейса в неделю, Владивосток – Дальнереченск и Дальнереченск – Восток – дважды в неделю. Также из Тернея будут четыре раза в неделю выполняться рейсы в Светлую и по одному рейсу в Амгу и Единку.

Отметим, с помощью чартерных программ компании «Аврора» приморцы смогут отправиться два раза в неделю из Владивостока в Муданьцзянь и три раза в неделю из Владивостока в Яньцзи.

Полеты в летнем расписании «Авроры» будут осуществляться на современных судах ведущих мировых производителей: Airbus A319, DHC-8, DHC-6.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что на субсидирование полетов внутренней авиации в бюджете Приморья на 2019 год запланировано 200 миллионов рублей. Это позволит сохранить доступность билетов для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU