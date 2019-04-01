2019-04-01T06:45:08+03:00
Происшествия

Виновник лобового ДТП в Приморье, которое закончилось пожаром, ездил без водительского удостоверения

Полиция проводит проверку по факту жесткой аварии в районе Шкотово [фото, видео]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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Стражи порядка выясняют подробности жуткой аварии, которая произошла в Приморье накануне. В районе 56 километра автодороги Артем-Находка-Порт Восточный лоб в лоб столкнулись две иномарки. От удара малолитражка вылетела с трассы в кювет, а после - загорелась.

Серьезное ДТП закончилось пожаром.Видео:Garryk125_region

По данным пресс-службы ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, за рулем авто марки Honda Fit находился 28-летний парень. Транспорт под его управлением двигался со стороны Находки в сторону Артема. В какой-то момент рулевой выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с автомобилем марки Toyota Corona Exiv. Разрушительный удар отправил малолитражку в кювет, где она и загорелась.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Оттащить виновника аварии от горящего автомобиля помогли уже сами очевидцы. Как позже выяснили сотрудники ГИБДД, у молодого человека отсутствовало водительское удостоверение - обучение на право управления транспортным средством он не проходил.

Сами транспортные средства получили не менее серьезные повреждения. Судя по всему, Honda Fit теперь и вовсе не подлежит восстановлению. Toyota Corona Exiv покинуть место аварии своим ходом тоже не смог - передняя часть авто превратилась в консервную банку.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Что стало причиной такого странного маневра - пока неизвестно. К слову, утром дорога на этом участке была сухая, снег в крае начался гораздо позже. Пока полиция только проводит проверку по факту случившегося. Итогом станет решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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