Виновник лобового ДТП в Приморье, которое закончилось пожаром, ездил без водительского удостоверения

СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-01T06:45:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Стражи порядка выясняют подробности жуткой аварии, которая произошла в Приморье накануне. В районе 56 километра автодороги Артем-Находка-Порт Восточный лоб в лоб столкнулись две иномарки. От удара малолитражка вылетела с трассы в кювет, а после - загорелась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/700308" frameborder="0"></iframe> Серьезное ДТП закончилось пожаром.Видео:Garryk125_region

По данным пресс-службы ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, за рулем авто марки Honda Fit находился 28-летний парень. Транспорт под его управлением двигался со стороны Находки в сторону Артема. В какой-то момент рулевой выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с автомобилем марки Toyota Corona Exiv. Разрушительный удар отправил малолитражку в кювет, где она и загорелась.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Оттащить виновника аварии от горящего автомобиля помогли уже сами очевидцы. Как позже выяснили сотрудники ГИБДД, у молодого человека отсутствовало водительское удостоверение - обучение на право управления транспортным средством он не проходил.

Сами транспортные средства получили не менее серьезные повреждения. Судя по всему, Honda Fit теперь и вовсе не подлежит восстановлению. Toyota Corona Exiv покинуть место аварии своим ходом тоже не смог - передняя часть авто превратилась в консервную банку.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Что стало причиной такого странного маневра - пока неизвестно. К слову, утром дорога на этом участке была сухая, снег в крае начался гораздо позже. Пока полиция только проводит проверку по факту случившегося. Итогом станет решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU