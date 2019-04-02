Синоптики вновь прогнозируют снег в Приморье

СЕГОДНЯ 00:39 2019-04-02T00:39:53+03:00

В Приморье сегодня снова может пойти снег

Температурный фон в крае сегодня от 0 до +8

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Сегодня, 02 апреля, синоптики вновь сообщили о том, что в крае возможно выпадение снега. Правда вероятность такого погодного явления составляет 60%, тем не менее, поле пониженного атмосферного давления, определяющее погоду в Приморье, может приподнести очередной апрельский сюрприз. Ветер в крае северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...+8°C.

В крупных городах при этом осадки не ожидаются. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

ИСТОЧНИК KP.RU