Жители Владивостока могут избавиться от старых покрышек

СЕГОДНЯ 02:43 2019-04-02T05:58:02+03:00

Старые покрышки перерабатывают, а потом делают из них покрытие для детских площадок Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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У владивостокских автолюбителей появилась возможность избавиться от старых шин. В приморской столице предлагают сдать использованные автопокрышки – впрочем, за это придется заплатить.

Сделать это можно в специальных пунктах приема, с которым заключила договоры мэрия. Автопокрышки затем отправляют на вторичную переработку, где из них делают резиновую крошку. Из этого материала изготавливают безопасные детские и спортивные площадки.

Процедура эта не бесплатная. За одно колесо от легковушки или внедорожника придется заплатить 60 рублей, за колесо грузовика – 300 рублей. Эта услуга особенно актуальна в период межсезонья, когда водители «переобуваются» с зимних покрышек на летние.

– Автовладельцы зачастую не знают, как им поступить с отработанными шинами, и бросают их прямо у обочин. Мы заключили договоры с шиномонтажными мастерскими города, куда водители могут сдать автопокрышки. Все сданные шины отправятся на вторичную переработку, – пояснили в администрации Владивостока.

Утилизацию отработанных автомобильных покрышек во Владивостоке осуществляет ООО «ЭкоСтар Технолоджи». Со списком пунктов приема можно ознакомиться на сайте компании. Кроме того, вывозом отработанных автопокрышек занимаются рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ), управляющие компании, ТСЖ и гаражные кооперативы.

В мэрии напоминают, что отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности. Разлагаются они более сотни лет, и все это время отравляют почву токсичными веществами. С этим, в том числе, связана борьба с клумбами из покрышек. Прошлым летом, когда приняли новые правила благоустройства города, подобные объекты оказались вне закона. Несмотря на то, что в разных районах Владивостока все еще встречаются «покрышечные» клумбы, их становится все меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU