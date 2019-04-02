Опять Prius: лобовое столкновение с самосвалом унесло жизнь таксиста

СЕГОДНЯ 03:00 2019-04-02T03:08:33+03:00

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Смертельная авария произошла на трассе в Приморье в понедельник, 1 апреля. Водитель легковой иномарки лоб в лоб столкнулся с самосвалом.

Инцидент случился на дороге в районе поселка городского типа Шкотово. Примечательно, что все произошло еще до начала снегопада, а это значит, что дорога на этом участке была чистая. По неизвестным пока причинам водитель черного автомобиля марки Toyota Prius неожиданно вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент там уже ехал грузовой автомобиль - самосвал марки Volvo. Сокрушительный удар лоб в лоб стал решающим для легковушки, и Prius вылетел с трассы в кювет.

Фото: dps_vl

По предварительной информации, мужчина, сидевший за рулем иномарки, погиб на месте происшествия. Водитель самосвала отделался испугом. К слову, на кузове Toyota Prius красовались наклейки местной таксомоторной компании.

В социальных сетях, где уже появились фотографии с места аварии, пользователи принялись выдвигать свои версии случившегося. Большинство сошлось на том, что водитель такси серьезно превысил скоростной режим.

Фото: dps_vl.

ИСТОЧНИК KP.RU