Опять Prius: лобовое столкновение с самосвалом унесло жизнь таксиста
Смертельная авария произошла на трассе в Приморье в понедельник, 1 апреля. Водитель легковой иномарки лоб в лоб столкнулся с самосвалом.
Инцидент случился на дороге в районе поселка городского типа Шкотово. Примечательно, что все произошло еще до начала снегопада, а это значит, что дорога на этом участке была чистая. По неизвестным пока причинам водитель черного автомобиля марки Toyota Prius неожиданно вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент там уже ехал грузовой автомобиль - самосвал марки Volvo. Сокрушительный удар лоб в лоб стал решающим для легковушки, и Prius вылетел с трассы в кювет.
Фото: dps_vl
По предварительной информации, мужчина, сидевший за рулем иномарки, погиб на месте происшествия. Водитель самосвала отделался испугом. К слову, на кузове Toyota Prius красовались наклейки местной таксомоторной компании.
В социальных сетях, где уже появились фотографии с места аварии, пользователи принялись выдвигать свои версии случившегося. Большинство сошлось на том, что водитель такси серьезно превысил скоростной режим.
Фото: dps_vl.
ИСТОЧНИК KP.RU