В Приморье стартовала подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-02T04:02:41+03:00

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С 1 апреля во всех почтовых отделениях Приморья и на сайте podpiska.pochta.ru стартовала подписная кампания на второе полугодие 2019 года. В течение трех месяцев читатели могут оформить подписку на любой журнал или газету, распространяемый по системе подписки.

«В подписных каталогах тысячи российских изданий для профессиональной деятельности и увлечений, развивающие журналы для детей, общественно значимые газеты. Переход на цифровую платформу оказания почтовых услуг позволил сделать выбор изданий быстрым для наших подписчиков, а для редакций – аккумулировать необходимую информацию в специальном личном кабинете издателя», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

В почтовых отделениях проконсультируют по времени выхода изданий и подберут для подписчиков из каталогов подписных агентств нужное издание по лучшей цене.

На сайте podpiska.pochta.ru читатели могут самостоятельно выбрать и оплатить подписку банковской картой для себя или в адрес близких людей в любой регион страны. Пресса Приморского края в онлайн-каталоге представлена газетами «Комсомольская правда», «Полезно пенсионерам Приморья», «Арсеньевские вести», «Коммунар» и «Коммунар плюс», «Пульс-Северное Приморье», «Приморские Зори», «Вести», «Дела домашние», «Бизнес-газета», «Рио Панорама», а также деловыми изданиями «Золотой Рог» и «Дальневосточный капитал». Каждое периодическое издание в онлайн-каталоге имеет собственную страницу с изображением его обложки, описанием, стоимостью и доступных месяцах подписки. Удобный поиск поможет быстро сориентироваться по тематике или названию издания для выбранного населенного пункта.

В период подписной кампании предоставляется скидка на доставку социально значимых изданий: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий формируется Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России и включает около 2500 наименований – это широко известные общероссийские и приморские издания. Остаются в силе постоянные скидки: 20% от стоимости услуг связи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп и 100% – слепым и слабовидящим гражданам, выписывающим специализированные издания (напечатанные рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом). Подписчику с его согласия предоставляются дополнительные услуги: доставка подписных изданий в абонементные ящики или «до востребования».

Отметим, подписка на периодические издания оформляется на период от 1 до 6 месяцев. По итогам подписной кампании Почты России на 1 полугодие 2019 на 1000 жителей Приморья приходится 83 экземпляра газет и журналов, оформленных в подписку. Среди филиалов Макрорегиона Дальний Восток Почты России – это 2-й показатель по востребованности доставки изданий на дом. В Амурской области на 1000 жителей приходятся 147 экземпляров газет и журналов, оформленных в подписку.

По вопросам, связанным с подпиской и доставкой периодических изданий, жители Приморского края могут обратиться в службу поддержки Почты России, отправив электронное обращение на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении или по бесплатному телефону: 8-800-100-0000.

ИСТОЧНИК KP.RU