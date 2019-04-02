2019-04-02T04:23:45+03:00
Общество

Приморье назвали самым удачливым регионом Дальнего Востока

Лотерейными миллионерами стали 36 человек из ДФО
София МИХАЙЛОВА
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Каждый второй житель округа, достигший 18 лет, хотя бы раз принимал участие в лотерее.Каждый второй житель округа, достигший 18 лет, хотя бы раз принимал участие в лотерее.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Распространители «Русского лото» вычислили, в каком регионе России живут самые удачливые люди. Специалисты провели анализ географии победителей и выяснили, что больше всех везет жителям Дальневосточного федерального округа.

Так, по имеющимся данным, за последние пять лет выигрышными стали более четырех миллионов билетов на общую сумму более 644 миллионов рублей. За это время лотерейными миллионерами стали 36 жителей ДФО.

В Дальневосточном Федеральном округе проживает 6,2 миллиона человек - такие данные за 2017 года предоставил Росстат. Получается, что каждый второй житель округа, достигший 18 лет, хотя бы раз принимал участие в лотерее. Больше всех везет жителям Приморского края - этот регион занял лидирующую позицию в рейтинге удачных. На втором месте Хабаровский край, а замыкает тройку лидеров Амурская область. Список составлялся на основе количества выигрышных билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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