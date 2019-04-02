СЕГОДНЯ 05:13 2019-04-02T05:13:40+03:00

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Во Владивостоке начался ремонт ливневой канализации. В этом году из бюджета города выделены деньги на восстановление 16 участков ливневки на улицах Аллилуева, проспекте Красного Знамени, Снеговой, Овчинникова, Борисенко и других.

Один из подрядчиков приступил к активной фазе ремонта на улице Калинина. Здесь рабочие проведут земляные работы и уложат железобетонные лотки для водоотведения. К концу апреля подрядчик должен проложить более 150 метров лотков и завести их в существующую систему ливневой канализации - таковы условия контракта.

На еще одном участке по Пограничной, 12 ремонт уже выполнен. Подрядная организация ударными темпами завершила ремонт, опередив на два месяца установленный контрактом срок. Здесь проложено 40 метров трубы сечением 1000 миллиметров, установлены дождеприёмные камеры и восстановлено благоустройство.

Напомним, в этом году планируется провести ремонт ливневой канализации проведут не только по Калинина и Пограничной, но также и на Аллилуева, Луговой, 52ж, на острове Попова (по ул. Садовой, Калининской, Заводской, Подгорной), проспекте Красного Знамени, 85, 99, 101, и Некрасовской, 59а.

ИСТОЧНИК KP.RU