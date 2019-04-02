2019-04-02T06:28:28+03:00
Общество

На православной выставке-ярмарке жителям Владивостока покажут иконы Николая Чудотворца и Матроны Московской

Посетители смогут побеседовать со священниками, посмотреть православные фильмы и купить церковные товары
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Выставка будет работать с 3 по 8 апреля на базе спортивного комплекса «Динамо».Выставка будет работать с 3 по 8 апреля на базе спортивного комплекса «Динамо».
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Первая православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» пройдёт во Владивостоке с 3 по 8 апреля на базе спортивного комплекса «Динамо» (ул. Западная, 13).

На выставке будут представлены экспозиции более 80 храмов и монастырей Русской православной церкви из России, Белоруссии, Молдовы, Украины, Греции и Палестинцы. Они привезут с собой почитаемые иконы Николая Чудотворца, Матроны Московской, Тихона Задонского.

В рамках мероприятия все желающие смогут также побеседовать со священниками, посмотреть православные фильмы, а также купить церковные товары.

Открытие выставки состоится в среду, 3 апреля, в 12:00. Время работы выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России»: 3 - 7 апреля - с 10:00 до 19:00, 8 апреля - с 10:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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