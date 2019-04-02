2019-04-02T09:14:54+03:00
Общество

В конце рабочей недели Приморье окажется во власти циклона

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, в некоторых районах края ожидаются гололедные явления
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Уже в пятницу приморцам стоит ожидать ухудшения погоды.Уже в пятницу приморцам стоит ожидать ухудшения погоды.Фото: Алексей ФОКИН
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В конце рабочей недели погода в Приморском крае вновь испортится, сообщает сайт «Примпогода». По прогнозам синоптиков край окажется во власти циклона, который принесет с собой обильные осадки.

Первый циклон пройдет над Приморьем уже в четверг, 4 апреля. Однако, по данным синоптиков, каких-либо серьезных изменений в общую погодную картину он не привнесет - местами на севере края пройдут небольшие дожди.

Однако уже в пятницу приморцам стоит ожидать ухудшения погоды - виной тому второй циклон, проходящий над территорией края. Обильные осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут практически по всему краю, в отдельных районах возможны гололедные явления.

Во Владивостоке в пятницу, 5 апреля, также ожидается ухудшение погодных условий. Над городом нависнут облака, пройдут осадки. Температура ночью 0…+2 °С, а днём после тёплой среды значительно похолодает, +4…+6 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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