СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-02T12:34:52+03:00

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В Приморье появился новый директор департамента градостроительства - им стал Владимир Маран.

Сегодня, 2 апреля, во время рабочей поездки в Находкинский городской округ и ЗАТО Фокино губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о том, что руководить департаментом градостроительства будет Владимир Маран.

Как отметил глава региона, новый руководитель ведомства имеет большой опыт в строительной отрасли.

- Владимир Маран много лет занимался вопросами организации строительства на Дальнем Востоке. Сейчас в крае есть проблемы по срокам и качеству строек. Ситуацию нужно менять. Задача - увеличить объемы жилищного строительства в четыре раза, - заявил Олег Кожемяко.

Напомним, 26 ноября врио губернатора Приморья Олег Кожемяко освободил от должности директора департамента градостроительства Максима Веденева. Причиной отставки чиновника стало частичное разграбление долгостроя на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU