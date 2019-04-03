Сегодня во Владивостоке потеплеет до +12 °C
Жителей Уссурийска и Находки погода также побалует теплом
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Сегодня, 3 апреля, в Приморье переменная облачность, преимущественно без осадков.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Воздух прогреется до +12°C.
В Уссурийске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Утром ветра почти не будет. Температура воздуха +12...+14°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.
ИСТОЧНИК KP.RU