2019-04-03T00:45:29+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке потеплеет до +12 °C

Жителей Уссурийска и Находки погода также побалует теплом
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 апреля, в Приморье переменная облачность, преимущественно без осадков.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Воздух прогреется до +12°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Утром ветра почти не будет. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье создадут центр реабилитации для морских млекопитающих
В Приморье появился новый директор департамента градостроительства
В конце рабочей недели Приморье окажется во власти циклона
Уже 13 приморцев пострадали от укусов клещей
Раненый в Приморье дальневосточный леопард идет на поправку
На православной выставке-ярмарке жителям Владивостока покажут иконы Николая Чудотворца и Матроны Московской
Во Владивостоке начался ремонт ливневой канализации
Приморье назвали самым удачливым регионом Дальнего Востока
В Приморье стартовала подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года
Приговор экс-мэру Владивостока огласят 3 апреля
Опять Prius: лобовое столкновение с самосвалом унесло жизнь таксиста
Жители Владивостока могут избавиться от старых покрышек
Синоптики вновь прогнозируют снег в Приморье
Нарубил на 5 миллионов: в Приморье осудили главаря банды «черных лесорубов»
Виновник лобового ДТП в Приморье, которое закончилось пожаром, ездил без водительского удостоверения
Из Приморья в Токио будут летать ежедневно
Владивосток выходит на генеральную уборку
Мэр Владивостока занялся зарядкой с горожанами
Пьяный мужчина устроил массовую аварию во Владивостоке
Из-за непогоды в Приморье задерживаются автобусы и самолеты
Полиция Приморья позаботилась о детях погибших товарищей
Дальневосточные гектары в Приморье раздают сотнями
Гибелью солдата в Приморье занялись следователи
Апрель удивил Владивосток снегом