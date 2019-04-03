Сегодня во Владивостоке потеплеет до +12 °C

СЕГОДНЯ 00:45 2019-04-03T00:45:29+03:00

Жителей Уссурийска и Находки погода также побалует теплом

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Сегодня, 3 апреля, в Приморье переменная облачность, преимущественно без осадков.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Воздух прогреется до +12°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Утром ветра почти не будет. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU