В Приморье создадут центр реабилитации для морских млекопитающих

СЕГОДНЯ 01:57 2019-04-03T00:58:03+03:00

Такой центр будет создан в бухте Средней для адаптации мормлеков

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Морские млекопитающие смогут проходить реабилитацию в Центре адаптации в бухте Средняя для выпуска в естественную среду. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время очередного посещения Центра во вторник, 2 апреля.

Бухта Средняя хорошо подходит для создания здесь реабилитационного центра для морских млекопитающих, считают эксперты. Появление такой организации позволит не только выхаживать животных, попавших в беду, но и проводить научно-познавательные детские экскурсии.

- Бухта Средняя наименее подвержена штормам, она подходит для создания реабилитационного центра. Здесь можно будет проводить экскурсии для школьников. После адаптации ученые будут определять дальнейшую судьбу млекопитающих - выпустить их в естественную среду, оставить в реабилитационном центре или отправить в российский дельфинарий - такая потребность сейчас есть, - заявил губернатор.

Сейчас в бухте Средняя Приморья находятся 10 косаток и 87 белух. Все они осмотрены и диагностированы ветеринарами и учеными. Заключения по каждой особи будут приняты на заседании Консилиума экспертов на основании лабораторных результатов проб.

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ИСТОЧНИК KP.RU