2019-04-03T00:58:03+03:00
Дом. Семья

В Приморье создадут центр реабилитации для морских млекопитающих

Такой центр будет создан в бухте Средней для адаптации мормлеков
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
..Фото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

Морские млекопитающие смогут проходить реабилитацию в Центре адаптации в бухте Средняя для выпуска в естественную среду. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время очередного посещения Центра во вторник, 2 апреля.

Бухта Средняя хорошо подходит для создания здесь реабилитационного центра для морских млекопитающих, считают эксперты. Появление такой организации позволит не только выхаживать животных, попавших в беду, но и проводить научно-познавательные детские экскурсии.

- Бухта Средняя наименее подвержена штормам, она подходит для создания реабилитационного центра. Здесь можно будет проводить экскурсии для школьников. После адаптации ученые будут определять дальнейшую судьбу млекопитающих - выпустить их в естественную среду, оставить в реабилитационном центре или отправить в российский дельфинарий - такая потребность сейчас есть, - заявил губернатор.

Сейчас в бухте Средняя Приморья находятся 10 косаток и 87 белух. Все они осмотрены и диагностированы ветеринарами и учеными. Заключения по каждой особи будут приняты на заседании Консилиума экспертов на основании лабораторных результатов проб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За январь и февраль 2019 года состояние белух в бухте Средняя ухудшилось. некоторых белух заметны инфекционные заболевания, которые выражаются в виде черных пятен на коже (подробности)

«Международный проект по морским млекопитающим» опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой освободить косаток и белух из их заточения. Обращение подписали более 40 человек; среди них – музыкант Илья Лагутенко, актер Эдвард Нортон, бывшая королева Иордании Нур аль-Хусейн, супермодель Наталья Водянова. (подробности)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, ученые и руководители четырех компаний, занимавшихся отловом животных в Охотском море по заказу Китая. Как уже сообщала «Комсомольская правда», это компании «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Афалина». Сегодня стороны подписали соглашение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Китовая Тюрьма» в бухте Средней»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-главу лесного департамента Приморья подозревают в получении огромной взятки
Дорогу на Снеговой Пади перекроют на полтора месяца
В Приморье взорвался и сгорел лесовоз
Приговор экс-мэру Владивостока огласят еще через неделю
Сегодня во Владивостоке потеплеет до +12 °C
В Приморье появился новый директор департамента градостроительства
В конце рабочей недели Приморье окажется во власти циклона
Уже 13 приморцев пострадали от укусов клещей
Раненый в Приморье дальневосточный леопард идет на поправку
На православной выставке-ярмарке жителям Владивостока покажут иконы Николая Чудотворца и Матроны Московской
Во Владивостоке начался ремонт ливневой канализации
Приморье назвали самым удачливым регионом Дальнего Востока
В Приморье стартовала подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года
Приговор экс-мэру Владивостока огласят 3 апреля
Опять Prius: лобовое столкновение с самосвалом унесло жизнь таксиста
Жители Владивостока могут избавиться от старых покрышек
Синоптики вновь прогнозируют снег в Приморье
Нарубил на 5 миллионов: в Приморье осудили главаря банды «черных лесорубов»
Виновник лобового ДТП в Приморье, которое закончилось пожаром, ездил без водительского удостоверения
Из Приморья в Токио будут летать ежедневно
Владивосток выходит на генеральную уборку
Мэр Владивостока занялся зарядкой с горожанами
Пьяный мужчина устроил массовую аварию во Владивостоке
Из-за непогоды в Приморье задерживаются автобусы и самолеты
Полиция Приморья позаботилась о детях погибших товарищей
Дальневосточные гектары в Приморье раздают сотнями
Гибелью солдата в Приморье занялись следователи
Апрель удивил Владивосток снегом