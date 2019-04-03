В Приморье взорвался и сгорел лесовоз

СЕГОДНЯ 03:53 2019-04-03T03:53:14+03:00

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В Приморском крае сгорел лесовоз. Пламя полностью уничтожило автомобиль – и чудом не стало причиной серьезного ЧП.

Инцидент произошел на лесозаготовительной базе возле Дальнегорска. В минувший вторник там загорелся один из грузовиков – у «КамАза» взорвался бак с гидравлическим маслом. Пламя быстро охватило кабину большегруза. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, о происшествии пожарным сообщили в 13:23. Расчет оказался на месте уже через две минуты. С огнем справились достаточно быстро: уже в 13:45 пламя удалось потушить. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Кабина «КамАза» полностью выгорела.

Пострадавших в результате пожара не было. Водитель сумел вовремя выскочить из автомобиля – и поэтому отделался легким испугом. В тушении лесовоза приняло участие 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Стоит отметить, что пожар на лесозаготовительной базе легко мог стать причиной серьезного ЧП – благо, горючего материала там хватает. Но благодаря оперативной работе пожарных, серьезных последствий удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU