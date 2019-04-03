Дорогу на Снеговой Пади перекроют на полтора месяца
Дорогу по улице Адмирала Горшкова перекроют на полтора месяца. На этом участке рабочие будут укладывать сети для подключения новых домов микрорайона к теплоснабжению, сообщает vl.ru.
- В рамках выполнения работ по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения МУПВ «ВПЭС» начинает производство работ по строительству тепловой сети для подключения объекта строительства: жилые дома в микрорайоне Снеговая Падь, комплекс Д. По строящейся тепловой сети будет обеспечена подача теплоносителя для строящегося жилого комплекса, - сообщает муниципальное предприятие.
Строительство тепловой сети будет вестись с 22 апреля до 10 июня. Перекрытие автомобильного движения будет осуществляться в три этапа.
ИСТОЧНИК KP.RU