Дорогу на Снеговой Пади перекроют на полтора месяца

СЕГОДНЯ 06:08 2019-04-03T06:08:25+03:00

С 22 апреля по 10 июня проезд по улице Адмирала Горшкова будет перекрыт из-за прокладки новых теплосетей

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Дорогу по улице Адмирала Горшкова перекроют на полтора месяца. На этом участке рабочие будут укладывать сети для подключения новых домов микрорайона к теплоснабжению, сообщает vl.ru.

- В рамках выполнения работ по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения МУПВ «ВПЭС» начинает производство работ по строительству тепловой сети для подключения объекта строительства: жилые дома в микрорайоне Снеговая Падь, комплекс Д. По строящейся тепловой сети будет обеспечена подача теплоносителя для строящегося жилого комплекса, - сообщает муниципальное предприятие.

Строительство тепловой сети будет вестись с 22 апреля до 10 июня. Перекрытие автомобильного движения будет осуществляться в три этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU