2019-04-03T06:31:21+03:00
Происшествия

Экс-главу лесного департамента Приморья подозревают в получении огромной взятки

Свои услуги Владимир Иванов оценил в 35 миллионов рублей
Артём КАБАНКОВ
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Бывшему чиновнику грозит от 8 до 15 лет колонииБывшему чиновнику грозит от 8 до 15 лет колонииФото: primorsky.ru
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Во Владивостоке скоро начнется суд над бывшим главой приморского лесного департамента. Владимира Иванова. Его обвиняют в получении огромной взятки.

По версии следствия, летом 2016 года экс-чиновник за деньги продлил срок аренды лесных участков под вырубку для одного крупного бизнесмена. Свои услуги Иванов оценил очень высоко – в 550 тысяч долларов (по курсу на тот момент это более 35 миллионов рублей). Деньги глава департамента получил лично, прямо в центре города – на улице Петра Великого. Что характерно, на тот момент Иванов проработал ровно год. Еще через год чиновника отправили в отставку, и он благополучно уехал в Москву.

Бизнесмен, который дал подсудимому взятку, позднее сообщил о произошедшем полиции. Тогда против Владимира Иванова возбудили дело по статье 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»). Ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Сейчас расследование уже завершилось. Прокурора направил уголовное дело в Ленинский районный суд Владивостока, где его вскоре рассмотрят по существу.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Справка «КП»:

Владимир Иванов – коренной приморец, уроженец Дальнегорска. Всю свою жизнь работает в лесной отрасли, семь лет отдал казенному предприятию «Приморское лесохозяйственное объединение». В 2015-2017 годах занимал пост и.о. директора краевого департамента лесного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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