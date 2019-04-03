Приморские энергетики ведут подготовку энергообъектов к следующей зиме

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-03T07:14:31+03:00

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В Приморских электрических сетях (филиал АО «ДРСК») начался основной этап ремонтной программы 2019 года. На весенне-летний период приходится большая часть мероприятий по ремонту энергооборудования. Всего в этом году в филиале запланировано выполнить ремонтных работ на общую сумму более 292 млн рублей.

Основные мероприятия ремонтной программы филиала на 2019 год связаны с выполнением капитальных ремонтов воздушных линий электропередачи. В этом году запланировано отремонтировать 1007,3 км ЛЭП и провести чистку 1182 га просеки.

Также энергетики выполнят капитальные ремонты четырех силовых трансформаторов на ПС 110 и 35 кВ и 500 выключателей. Кроме этого, большой объем работ запланирован по ремонту оборудования в распределительных сетях для улучшения качества электроснабжения потребителей в сельской местности. Работы будут проводится в с. Тереховка, Уссурийского района, Киевка и Петровка Лазовского района, Ленино Чугуевского района, Хвалынка Спасского района и Прилуки Хорольского района. До начала отопительного сезона здесь заменят более 1600 ветхих опор на железобетонные и смонтируют новый провод.

На территориях Приморского края, где отмечается наибольшая грозовая активность, энергетики выполнят замену участков грозотроса на линиях 110 кВ. Работы направлены уменьшение количества аварийных отключений в период прохождения грозового сезона с целью обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

Основная часть запланированных ремонтных работ будет выполнена персоналом филиала. Специалисты подрядных организаций будут привлечены в основном для выполнения работ по ремонту зданий и сооружений на подстанциях филиала, автотранспортной техники и чистке просек ВЛ всех классов напряжения.

Стоит отметить, что ежегодное выполнение ремонтной программы направлено на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, в том числе в условиях низких температур. Своевременный ремонт электрических сетей позволяет снизить технический износ оборудования и исключить аварийные ситуации во время прохождения осенне-зимнего периода.

ИСТОЧНИК KP.RU