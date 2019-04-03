В Артеме на ремонт восьми улиц потратят 176 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-03T08:52:16+03:00

Этот ремонт будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Артемовском городском округе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют восемь с половиной километров дорог. Работы пройдут на восьми улицах.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на эти цели выделено 176 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

- На улице Ватутина отремонтируют один километр проезжей части, 390 квадратных метров тротуара и остановочный пункт. Такие же работы пройдут на улице Ворошилова. На улице Вахрушева отремонтируют два с половиной километра проезжей части и 420 квадратных метров тротуара. Ремонт 1,3 километра проезжей части и 4210 квадратных метров тротуара пройдет на улице Лазо, - добавили специалисты.

Также проезжую часть отремонтируют на улицах Тихоокеанская и Авиационная, а на Пограничной и Космонавтов отремонтируют еще и тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU