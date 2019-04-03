2019-04-03T09:31:48+03:00
Происшествия

Во Владивостоке автомобиль едва не ушел под землю из-за порыва трубы

Сейчас аварийный участок отключен, специалисты устраняют проблему. Пострадавших нет
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Nissan Qashqai оказался на краю пропасти из-за порыва трубы горячего водоснабжения.Nissan Qashqai оказался на краю пропасти из-за порыва трубы горячего водоснабжения.
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Сегодня, 3 апреля, во Владивостоке на Океанском проспекте на проезжей части образовался провал. Автомобиль Nissan Qashqai едва не ушел под землю.

По предварительной информации, ЧП произошло из-за порыва трубы горячего водоснабжения. В момент, когда образовался провал, на дороге находился автомобиль Nissan Qashqai. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Пресс-секретарь СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Екатерина Сенько подтвердила факт аварии.

Провал на дороге.

- Специалисты оперативно выехали на место происшествия. В данный момент аварийный участок отключен, ремонтными бригадами ведутся работы по выяснению обстоятельств случившегося и оперативному устранению аварии и её последствий, - рассказала Екатерина Сенько.

В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий провала. По направлению в сторону выезда из города образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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