Во Владивостоке автомобиль едва не ушел под землю из-за порыва трубы
Сегодня, 3 апреля, во Владивостоке на Океанском проспекте на проезжей части образовался провал. Автомобиль Nissan Qashqai едва не ушел под землю.
По предварительной информации, ЧП произошло из-за порыва трубы горячего водоснабжения. В момент, когда образовался провал, на дороге находился автомобиль Nissan Qashqai. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Пресс-секретарь СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Екатерина Сенько подтвердила факт аварии.
Провал на дороге.
- Специалисты оперативно выехали на место происшествия. В данный момент аварийный участок отключен, ремонтными бригадами ведутся работы по выяснению обстоятельств случившегося и оперативному устранению аварии и её последствий, - рассказала Екатерина Сенько.
В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий провала. По направлению в сторону выезда из города образовалась пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU