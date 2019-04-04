Сегодня в Приморье вечером пройдет небольшой дождь

СЕГОДНЯ 03:11 2019-04-04T03:11:12+03:00

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Сегодня, 4 апреля, в Приморье вновь ожидается теплая весенняя погода. Во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный,западный умеренный. Температура воздуха +8...+13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером с вероятностью 40% пройдет небольшой дождь. Ветер северный, во второй половине дня южный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.

В Находке переменная облачность, вечером прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, вечером южный, умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU