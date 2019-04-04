Российская компания пыталась вывезти в Китай 12 тонн шкур ондатры

СЕГОДНЯ 03:28 2019-04-04T03:28:34+03:00

Пушнину стоимостью около 7 млн рублей пытались вывезти по подложным документам

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Уссурийские таможенники пресекли незаконный вывоз шкур ондатры по подложным документам в КНР. За незаконное перемещение стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело.

Российская компания хотела перевезти в Китай партию шкур ондатры весом в более 12 тонн и стоимостью около 7 млн рублей, да вот только документов, подтверждающих происхождение пушнины, у них не было.

В пункте пропуска МАПП Пограничный представители компании подали декларацию на товары на вывоз из России в Китай пушного сырья - 87 тысяч шкурок ондатры (4 400 пресно-сухих, 82 600 мокро-соленых), общим весом 12,1 тонн.

Как рассказал заместитель начальника по правоохранительной деятельности Уссурийской таможни Алексей Генералов, во время проверки выяснилось, что документы на пушнину являются недействительными. Представить документы, подтверждающие законность происхождения шкурок ондатры, директор компании не смог.

Товар изъят, по факту незаконного перемещения шкурок ондатры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU