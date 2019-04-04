2019-04-04T04:05:56+03:00
Общество

У приморцев за долги отбирают квартиры и автомобили

За прошедшие три месяца приставы арестовали имущество 138 неплательщиков
Артём КАБАНКОВ
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Хозяин этого симпатичного внедорожника не хотел платить за теплоснабжение. Фото: пресс-служба "Примтеплоэнерго"Хозяин этого симпатичного внедорожника не хотел платить за теплоснабжение. Фото: пресс-служба "Примтеплоэнерго"
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С начала года судебные приставы активизировали работу со злостными неплательщиками по теплу. У приморцев арестовывают автомобили, гаражи и квартиры.

Всего за прошедшие три месяца в крае произвели 138 арестов имущества. Среди них – 32 автомобиля, 4 объекта недвижимости и двухкомнатная квартира. Наиболее «урожайным» стал рейд в Находке и Фокино – у местных неплательщиков арестовали семь машин. Среди них – и дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Ту самую «двушку» стоимостью в полмиллиона арестовали в Михайловском районе. Хозяин квартиры задолжал коммунальщикам 238 тысяч рублей – и платить по счетам явно не собирался.

Подобные жесткие меры неизменно оказываются действенными. По закону, после ареств у должников есть всего 10 дней, чтобы оплатить счета. В противном случае их имущество пустят с молотка. Как сообщила начальник управления сбыта «Примтеплоэнерго» Инна Псёл, по итогам прошедших рейдов приставы собрали 9,2 миллиона рублей.

– Мы вынуждены применять жесткие меры к злостным должникам. Мы не можем работать бесплатно. В Приморье сумма задолженности перед «Примтеплоэнерго» составляет 3,8 миллиарда рублей. Из них 2,1 миллиарда – это долги населения. В результате у компании возникают проблемы с закупкой топлива, ремонтом котельных и теплотрасс, выплатами зарплат, - пояснила она.

Проблема нешуточная – в самые тяжелые времена властям приходится спонсировать энергетиков из бюджета. Так, в 2017 году предприятию выделили 1,6 миллиардов рублей из-за проблем с проведением отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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