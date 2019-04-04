Огнеборцы Приморья спасли из полыхающего дома женщину

СЕГОДНЯ 05:37 2019-04-04T05:37:09+03:00

Благодаря профессионализму и слаженности огнеборцев была спасена человеческая жизнь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она оказалась заперта в дымовой ловушке и не могла самостоятельно выбраться на свежий воздух

Изменить размер текста: A A

В ночь на 4 апреля в поселке Тавричанка Приморского края пожарные спасли из полыхающего дома женщину.

В квартире дома, расположенного на улице Геологов, ночью произошёл пожар. Сигнал об этом поступил огнеборцам в 03:39. Оперативно прибыв на место чп, огнеборцы первым делом провели разведку помещений.

В подъезде дома наблюдалось сильное задымление, в полыхающий дом зашли спасатели в газодымозащитном обмундировании. Выяснилось, что не все жители сумели самостоятельно покинуть горящий дом: одна из квартир оказалась отрезана дымом от выхода, именно в ней находилась женщина.

Пожарные вывели женщину по лестничному маршу с третьего этажа на свежий воздух. В результате происшествия никто не пострадал.

В 04:24 пожар был локализован, в 05:30 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. Благодаря профессионализму и слаженности огнеборцев была спасена человеческая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU