2019-04-04T05:37:09+03:00
Происшествия

Огнеборцы Приморья спасли из полыхающего дома женщину

Она оказалась заперта в дымовой ловушке и не могла самостоятельно выбраться на свежий воздух
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Благодаря профессионализму и слаженности огнеборцев была спасена человеческая жизньБлагодаря профессионализму и слаженности огнеборцев была спасена человеческая жизньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ночь на 4 апреля в поселке Тавричанка Приморского края пожарные спасли из полыхающего дома женщину.

В квартире дома, расположенного на улице Геологов, ночью произошёл пожар. Сигнал об этом поступил огнеборцам в 03:39. Оперативно прибыв на место чп, огнеборцы первым делом провели разведку помещений.

В подъезде дома наблюдалось сильное задымление, в полыхающий дом зашли спасатели в газодымозащитном обмундировании. Выяснилось, что не все жители сумели самостоятельно покинуть горящий дом: одна из квартир оказалась отрезана дымом от выхода, именно в ней находилась женщина.

Пожарные вывели женщину по лестничному маршу с третьего этажа на свежий воздух. В результате происшествия никто не пострадал.

В 04:24 пожар был локализован, в 05:30 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. Благодаря профессионализму и слаженности огнеборцев была спасена человеческая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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