2019-04-04T06:32:27+03:00
Общество

В магазины Приморья завезли дешевую красную рыбу и кальмара

Жители края могут приобрести горбушу за 118 рублей, кальмар – за 159 рублей
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В магазинах Приморья «Доступную рыбу» можно найти по специальным ценникам.В магазинах Приморья «Доступную рыбу» можно найти по специальным ценникам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В магазинах Приморья появилась красная рыба и кальмар по доступным ценам. По данным краевого департамента лицензирования и торговли, сейчас цены на «Приморскую рыбу» самые выгодные на рынке, поэтому продукция пользуется большим спросом у населения.

- Так, килограмм горбуши в супермаркетах Владивостока стоит 118 рублей при цене на некрасовском рынке от 150 рублей. Большим спросом у горожан пользуется кальмар, его цена по программе составляет 159 рублей, - сказали специалисты.

На сегодняшний день в программе «Доступная рыба» участвует почти 300 предприятий торговли, поставляющих в магазины Приморья до семи видов продукции, которая выделена специальными ценниками.

Отметим, с начала действия социальной программы «Приморская рыба» реализовано более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции по доступным ценам. Низкая стоимость установлена в специальных соглашениях, заключенных между рыбаками и торговыми сетями региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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