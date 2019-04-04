2019-04-04T07:19:26+03:00
Происшествия

Житель Владивостока превратил свой внедорожник в груду металлолома

Lexus GX на огромной скорости столкнулся с грузовиком
Артём КАБАНКОВ
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Внедорожник уже не получится восстановитьВнедорожник уже не получится восстановитьФото: dps_vl
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Во Владивостоке произошла серьезная авария. На Катерной улице столкнулись внедорожник и большегруз.

Авария произошла на Катерной улице. Джип Lexus GX на огромной скорости летел со стороны Русского острова. При перестроении в левую полосу водитель иномарки потерял управление и вылетел на обочину. Там он врезался в припаркованный грузовик. От сильного удара «Лексус» отбросило к леерам; машина превратилась в груду металлолома. Водителю джипа несказанно повезло – он практически не пострадал. Дело в том, что основной удар пришелся в правую часть внедорожника. Так что его владелец получил лишь несколько мелких ушибов.

Восстановить Lexus уже не получится – у него повело мост и треснула рама. Досталось и грузовику. На месте столкновения образовалась серьезная пробка: покореженный джип перегородил одну из полос движения.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит определить виновного в столкновении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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