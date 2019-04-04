2019-04-04T07:59:44+03:00
Общество

«Дети войны» в Приморье начали получать первые выплаты

Первая по новому закону выплата приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Приморские «дети войны» начали получать положенные им по новому закону компенсацииПриморские «дети войны» начали получать положенные им по новому закону компенсации
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В Приморье на этой неделе «дети войны» начали получать выплаты, положенные им по новому закону. Первая денежная выплата приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

На материальную поддержку «детей войны» в бюджете края заложено 228,2 миллиона рублей. По предварительным данным, в апреле выплату должны получить 107,6 тысяч пенсионеров, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Схема получения выплаты такая же, как и у «губернаторской тысячи»: вместе с пенсией на дом, через почтовое отделение или на банковскую карту.

Вторая выплата будет приурочена ко Дню окончания Второй мировой войны. Кроме денег закон позволяет «детям войны» оплачивать по льготам транспортный налог, а также обслуживаться вне очереди в учреждениях социального обслуживания. Граждане, на которых действует новый закон, также имеют возможность компенсировать 100% расходов за капитальный ремонт, а также оплату ЖКУ в размере 50%.

- Для пенсионеров, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрели ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки. Можно компенсировать и расходы на приобретение бытового газа в баллонах, - дополнила и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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