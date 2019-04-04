2019-04-04T09:03:45+03:00
Общество

Социологический опрос покажет, насколько жители Владивостока довольны общественным транспортом

Полученные данные помогут экспертам разработать новые дорожные маршруты и улучшить уже имеющиеся
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Принять участие в опросе на тему транспортного обслуживания можно до 20 апреляПринять участие в опросе на тему транспортного обслуживания можно до 20 апреляФото: vlc.ru
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Жители Владивостока до 20 апреля могут поучаствовать в социологическом опросе на тему транспортного обслуживания. Свое мнение высказали уже полторы тысячи человек.

Специалисты компании «Сити Транспорт Групп - Сибирь» из Санкт-Петербурга хотят выяснить, сколько владивостокцы проводят времени в общественном транспорте, сколько они делают пересадок и по каким маршрутам пролегает их путь.

Управление транспорта городской администрации выступила заказчиком исследования. Опрос дополнит и уточнит данные о передвижении пассажиров на автобусах, троллейбусах и трамваях, а на его основании можно будет разработать новые маршруты и модернизировать уже имеющиеся.

Чтобы принять участие в соцопросе, необходимо перейти по ссылке. На открывшейся странице - ответить на ряд вопросов. Среди них как общие данные пассажира, так и особенности его передвижения по городу.

Напомним, первый этап работ по комплексному исследованию пассажиропотока на общественном транспорте начался во Владивостоке 14 февраля. На всех внутригородских маршрутах идет подсчет пассажиров и количества транспорта, является частью такой работы и разработанный петербургскими специалистами опросник. На втором этапе специалисты приступят к изучению полученных данных и разработке рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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