Телевышке на Орлиной сопке вернут освещение

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-04T10:18:19+03:00

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Телевышка на Орлиной сопке снова будет сверкать в ночи. Иллюминацию вернут сразу после реконструкции. Предполагается, что работы будут закончены к майским праздникам.

До конца апреля МУПВ «ВПЭС» завершат настройку светового оборудования, установив более тысячи стробоскопов. Также в работе иллюминации будет задействовано немало сложного сопутствующего оборудования.

Собственником телевышки объекта является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Именно собственник в 2016 году начал реконструкцию телевышки, для этих целей подсветку отключили. Объект реконструировали, укрепили металлические конструкции. После этого специалисты ВПЭС провели реконструкцию светового оборудования.

- Мы заменили часть оборудования, которое было задействовано в обеспечении иллюминации, - рассказал директор ВПЭС Владимир Латышев. - Дело в том, что условия эксплуатации оборудования на телевышке экстремальные – это морской климат, сильные ветра и туманы. Часть механизмов просто вышла из строя. На сегодняшний день работы почти завершены. Мы провели тестовые включения, планируем включить иллюминацию на постоянной основе к майским праздникам».

После включения 180-метровая телевышка снова будет радовать жителей и гостей Владивостока сверкающей иллюминацией по выходным и праздничным дням.

Напомним, иллюминация на Орлиной сопке начала работать в 2012 году. Тогда в администрации города было принято решение о подсветке знаковых городских объектов, в том числе и телевышки.

ИСТОЧНИК KP.RU