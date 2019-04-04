2019-04-04T10:18:19+03:00
Общество

Телевышке на Орлиной сопке вернут освещение

Иллюминацию вернут сразу после завершения реконструкции
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Телевышка на Орлиной сопке снова будет сверкать в ночи. Иллюминацию вернут сразу после реконструкции. Предполагается, что работы будут закончены к майским праздникам.

До конца апреля МУПВ «ВПЭС» завершат настройку светового оборудования, установив более тысячи стробоскопов. Также в работе иллюминации будет задействовано немало сложного сопутствующего оборудования.

Собственником телевышки объекта является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Именно собственник в 2016 году начал реконструкцию телевышки, для этих целей подсветку отключили. Объект реконструировали, укрепили металлические конструкции. После этого специалисты ВПЭС провели реконструкцию светового оборудования.

- Мы заменили часть оборудования, которое было задействовано в обеспечении иллюминации, - рассказал директор ВПЭС Владимир Латышев. - Дело в том, что условия эксплуатации оборудования на телевышке экстремальные – это морской климат, сильные ветра и туманы. Часть механизмов просто вышла из строя. На сегодняшний день работы почти завершены. Мы провели тестовые включения, планируем включить иллюминацию на постоянной основе к майским праздникам».

После включения 180-метровая телевышка снова будет радовать жителей и гостей Владивостока сверкающей иллюминацией по выходным и праздничным дням.

Напомним, иллюминация на Орлиной сопке начала работать в 2012 году. Тогда в администрации города было принято решение о подсветке знаковых городских объектов, в том числе и телевышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Социологический опрос покажет, насколько жители Владивостока довольны общественным транспортом
«Дети войны» в Приморье начали получать первые выплаты
Житель Владивостока превратил свой внедорожник в груду металлолома
В магазины Приморья завезли дешевую красную рыбу и кальмара
Огнеборцы Приморья спасли из полыхающего дома женщину
У приморцев за долги отбирают квартиры и автомобили
Российская компания пыталась вывезти в Китай 12 тонн шкур ондатры
Сегодня в Приморье вечером пройдет небольшой дождь
Президент России уволил руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю и его заместителя
Во Владивостоке автомобиль едва не ушел под землю из-за порыва трубы
В Артеме на ремонт восьми улиц потратят 176 миллионов рублей
Приморские энергетики ведут подготовку энергообъектов к следующей зиме
Экс-главу лесного департамента Приморья подозревают в получении огромной взятки
Дорогу на Снеговой Пади перекроют на полтора месяца
В Приморье взорвался и сгорел лесовоз
Приговор экс-мэру Владивостока огласят еще через неделю
В Приморье создадут центр реабилитации для морских млекопитающих
Сегодня во Владивостоке потеплеет до +12 °C
В Приморье появился новый директор департамента градостроительства
В конце рабочей недели Приморье окажется во власти циклона
Уже 13 приморцев пострадали от укусов клещей