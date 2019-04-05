Очередной циклон принесет в Приморье осадки в виде дождя и снега

СЕГОДНЯ 00:42 2019-04-05T00:42:18+03:00

Циклон принесет в Приморье дождь со снегом

В крае переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки с вероятностью 80%. На дорогах местами гололедица

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Сегодня, 5 апреля, в крае переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки с вероятностью 80%. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный,западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...+8°C, сообщает "Примпогода".

Ухудшение погоды в крае начнется уже утром. Циклонический вихрь будет смещаться над Приморьем, вызывая местами небольшие и умеренные осадки. Во второй половине дня циклон сместится на север Японского моря. В его тыловой части усилится северо-западный ветер. День будет прохладным, 0…+9 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, временами небольшие осадки с вероятностью 50%. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +6...+8°C.

В Уссурийске переменная облачность, временами небольшие осадки, вероятность 50%. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке переменная облачность,преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

ИСТОЧНИК KP.RU