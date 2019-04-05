Определены три самых аварийных перекрестка во Владивостоке за 2018 год

СЕГОДНЯ 01:59 2019-04-05T00:55:32+03:00

В прошлом году на этих пересечениях улиц погибло 5 человек, 81 получил травмы

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ГИБДД Приморья проанализировала статистику за 2018 год и определила самые опасные перекрестки Владивостока.

На Всеволода Сибирцева в районе поворота на Толстого в 2018 году погиб 1 человек и 26 оказались травмированы.

На Выселковой при повороте на Днепровскую и Анны Щетининой за аналогичный период погиб 1 человек, а 29 получили травмы различной степени тяжести.

Самым опасным перекрестком в прошлом году стал поворот на Канал на острове Русском. Здесь погибло 3 человека, а 26 получили травмы.

Сейчас на всех этих участках по данным госавтоинспекции организовано круглосуточное несение службы нарядами ДПС.

В настоящее время на указанных участках организовано круглосуточное несение службы нарядами ДПС. Рассматривается вопрос установки системы фото-фиксации административных правонарушений и иных технических средств для безопасного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU