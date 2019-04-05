Определены три самых аварийных перекрестка во Владивостоке за 2018 год
ГИБДД Приморья проанализировала статистику за 2018 год и определила самые опасные перекрестки Владивостока.
На Всеволода Сибирцева в районе поворота на Толстого в 2018 году погиб 1 человек и 26 оказались травмированы.
На Выселковой при повороте на Днепровскую и Анны Щетининой за аналогичный период погиб 1 человек, а 29 получили травмы различной степени тяжести.
Самым опасным перекрестком в прошлом году стал поворот на Канал на острове Русском. Здесь погибло 3 человека, а 26 получили травмы.
Сейчас на всех этих участках по данным госавтоинспекции организовано круглосуточное несение службы нарядами ДПС.
В настоящее время на указанных участках организовано круглосуточное несение службы нарядами ДПС. Рассматривается вопрос установки системы фото-фиксации административных правонарушений и иных технических средств для безопасного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU