Житель Уссурийска украл автомобиль и решил сдать его на металлолом

СЕГОДНЯ 03:24 2019-04-05T03:24:04+03:00

Мужчина решил, что «ВАЗ 2106» давно брошен, но оказалось, что хозяин просто затянул с ремонтом

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Житель Уссурийска похитил чужой автомобиль и сдал его на металлолом. Мужчина думал, что «ВАЗ 2106» бесхозный, потому и решил присвоить его себе. Оказалось, что автовладелец просто долго не ремонтировал свою машину.

37-летний владелец ВАЗа обратился в полицию с заявлением о краже. Автомобиль стоял возле дома не так уж и долго, всего чуть больше месяца. Ему требовался ремонт, хозяин собирался со дня на день посетить автоцентр, но его планам не суждено было сбыться. Кто-то под покровом ночи похитил его «Жигули».

Первым делом полицейские проверили места сбыта похищенного. На территории пункта приема металла по улице Московской они и нашли украденный автомобиль. Выяснив, кто же привез раритет на металл, полиция задержала 30-летнего местного жителя.

Молодой человек рассказал, что он предположил, что автомобиль бесхозный. Он убедил в этом не только себя, но и водителей эвакуатора и даже приемщиков на базе. За сданный автомобиль он получил 8600 рублей и спустил их на свои нужды.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и дал признательные показания. Уголовное дело направленно на рассмотрение в Уссурийский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU