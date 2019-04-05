В Приморье прохожие нашли малыша, выброшенного в кусты

СЕГОДНЯ 04:38 2019-04-05T04:42:57+03:00

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В Приморье прохожие нашли новорожденного ребенка без признаков жизни. Малыша кто-то выкинул в кусты как ненужную вещь. Следователи уже проводят проверку по факту произошедшего.

Инцидент произошел накануне в городе Уссурийске. Возле магазина в районе улицы Известковая прохожие обнаружили в кустах тело новорожденного ребенка. Малыш уже не подавал признаков жизни. О том, как он здесь оказался, пока ничего не известно. Прохожие незамедлительно сообщили о страшной находке в полицию.

Место, где нашли тело ребенка. Фото: Марк Чернослив.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю уже назначили судбено-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка. Мать малыша пока не найдена, но специалисты делают все возможное, чтобы установить ее личность.

ИСТОЧНИК KP.RU