2019-04-05T05:50:52+03:00
Общество

Владивостокские дороги приведут в порядок

Рабочие уже заасфальтировали трассу в районе улицы Котельникова [фото]
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Особое внимание первоочередно специалисты уделят самым проблемным участкам.Особое внимание первоочередно специалисты уделят самым проблемным участкам.Фото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Во Владивостоке ремонтируют городские улицы - восстанавливают дорожное полотно. Особое внимание первоочередно специалисты уделят самым проблемным участкам. На Кирова дорогу к ремонту только подготовили, а на Котельникова рабочие уже положили асфальт.

В управлении дорог и благоустройства администрации города сообщили, что первым делом на дорогах нарезают так называемые «карты». Это предварительная подготовка к ремонту. Вчера рабочие приступили к асфальтированию дороги по улице Котельникова, работы закончились к утру.

Улица Котельникова. Фото: vlc.ru

Улица Котельникова.Фото: vlc.ru

Подрядчики, которые выиграли аукционы, в самое ближайшее время приступят к ремонту трассы на улицах Нейбута, Черняховского, Каплунова, Гоголя, Толстого, Спортивной, Русской, Успенского, Магнитогорской, Борисенко, Героев Хасана, Зои Космодемьянской, Калинина, Днепровской, Ильичева, Гамарника, Тухачевского, Стрелочной, Сипягина, Станюковича, Комсомольской, Московской, Иманской и других.

Также восстановят дорогу на Тунгусской, Горной, Леонова, Терешковой, Часовитина, Сельской, Овчинникова, Амурской, проспекта 100-летия Владивостока, Карла Жигура, Руднева, Шошина, Бурачка и других. Этим займется дорожная служба муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

К слову, ранее администрация города уже анонсировала масштабный ремонт дорог в 2019 году. Новый асфальт появится не только на главных артериях города, но и между домов. Придомовые территории, кстати, тоже отремонтируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ревность стала причиной жестокого убийства в Приморье
Перелом носа и ушибы лица: серьезная авария произошла во Владивостоке
В Приморье прохожие нашли малыша, выброшенного в кусты
Житель Уссурийска украл автомобиль и решил сдать его на металлолом
Определены три самых аварийных перекрестка во Владивостоке за 2018 год
Очередной циклон принесет в Приморье осадки в виде дождя и снега
Телевышке на Орлиной сопке вернут освещение
Социологический опрос покажет, насколько жители Владивостока довольны общественным транспортом
«Дети войны» в Приморье начали получать первые выплаты
Житель Владивостока превратил свой внедорожник в груду металлолома
В магазины Приморья завезли дешевую красную рыбу и кальмара
Огнеборцы Приморья спасли из полыхающего дома женщину
У приморцев за долги отбирают квартиры и автомобили
Российская компания пыталась вывезти в Китай 12 тонн шкур ондатры
Сегодня в Приморье вечером пройдет небольшой дождь
Президент России уволил руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю и его заместителя
Во Владивостоке автомобиль едва не ушел под землю из-за порыва трубы
В Артеме на ремонт восьми улиц потратят 176 миллионов рублей
Приморские энергетики ведут подготовку энергообъектов к следующей зиме
Экс-главу лесного департамента Приморья подозревают в получении огромной взятки
Дорогу на Снеговой Пади перекроют на полтора месяца
В Приморье взорвался и сгорел лесовоз
Приговор экс-мэру Владивостока огласят еще через неделю
В Приморье создадут центр реабилитации для морских млекопитающих
Сегодня во Владивостоке потеплеет до +12 °C
В Приморье появился новый директор департамента градостроительства
В конце рабочей недели Приморье окажется во власти циклона
Уже 13 приморцев пострадали от укусов клещей