Владивостокские дороги приведут в порядок

СЕГОДНЯ 05:42 2019-04-05T05:50:52+03:00

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Во Владивостоке ремонтируют городские улицы - восстанавливают дорожное полотно. Особое внимание первоочередно специалисты уделят самым проблемным участкам. На Кирова дорогу к ремонту только подготовили, а на Котельникова рабочие уже положили асфальт.

В управлении дорог и благоустройства администрации города сообщили, что первым делом на дорогах нарезают так называемые «карты». Это предварительная подготовка к ремонту. Вчера рабочие приступили к асфальтированию дороги по улице Котельникова, работы закончились к утру.

Подрядчики, которые выиграли аукционы, в самое ближайшее время приступят к ремонту трассы на улицах Нейбута, Черняховского, Каплунова, Гоголя, Толстого, Спортивной, Русской, Успенского, Магнитогорской, Борисенко, Героев Хасана, Зои Космодемьянской, Калинина, Днепровской, Ильичева, Гамарника, Тухачевского, Стрелочной, Сипягина, Станюковича, Комсомольской, Московской, Иманской и других.

Также восстановят дорогу на Тунгусской, Горной, Леонова, Терешковой, Часовитина, Сельской, Овчинникова, Амурской, проспекта 100-летия Владивостока, Карла Жигура, Руднева, Шошина, Бурачка и других. Этим займется дорожная служба муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

К слову, ранее администрация города уже анонсировала масштабный ремонт дорог в 2019 году. Новый асфальт появится не только на главных артериях города, но и между домов. Придомовые территории, кстати, тоже отремонтируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU