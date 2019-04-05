Перелом носа и ушибы лица: серьезная авария произошла во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:45 2019-04-05T06:45:39+03:00

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Минувшим вечером в дальневосточной столице произошло серьезное ДТП. Дар был такой силы, что один из «железных коней» не устоял на колесах и перевернулся. В этот момент в машине находились мужчина и женщина. Она то и пострадала больше всех.

Инцидент случился в районе Океанского проспекта. 22-летний парень за рулем автомобиля марки Toyota Corolla двигался по Океанскому проспекту со стороны Светланской. На перекрестке, где все дороги неравнозначны, водитель легковушки почему-то не предоставил преимущества другому участнику движения - авто марки Honda Fit. В результате сокрушительный удар не дал малолитражке устоять на колесах, и автомобиль завалился набок.

В этот момент в салоне находились 49-летний водитель и его 34-летняя спутница. Серьезнее всех пострадала женщина – перелом костей носа, ушибы лица и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. Водитель «перевертыша» от госпитализации отказался еще на месте ДТП, но чуть позже мужчина все же обратился в больницу. Пока что характер полученных им травм неизвестен. Водитель-виновник и вовсе не пострадал, отделавшись лишь испугом.

Серьезные повреждения как кузовные, так и механические получил автомобиль марки Toyota Corolla. Второй автомобиль - Honda Fit - судя по всему принадлежит одной из таксомоторных компаний Приморского края.

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

По данным пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, экспертиза показала, что оба водителя находились в трезвом состоянии. НИ один из них в 2019 году не привлекался к административной ответственности. Возможно, злую шутку с автолюбителями сыграла невнимательность и маленький стаж одного из них.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, а также проводит проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU