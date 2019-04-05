Ревность стала причиной жестокого убийства в Приморье

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-05T08:20:23+03:00

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В Приморье вынесли приговор жителю Дальнереченского района. Мужчина зарезал гостя, к которому приревновал свою же сожительницу. Теперь убийца проведет за решеткой почти восемь лет.

Инцидент случился в одной из квартир в городе Дальнереченске. В квартире по адресу Полевая двое мужчин и женщина устроили посиделки. Без алкоголя, конечно же, не обошлось. В процессе хозяину жилища показалось, что между его сожительницей и гостем пролетела искра. На фоне ревности между ними возник конфликт, который плавно перешел в поножовщину.

Четыре удара в разные части тела нанес разъяренный мужчина своему оппоненту. Один среди них оказался смертельным, задев сердечную сумку, желудочек и перегородки сердца. Пострадавший скончался мгновенно на месте происшествия.

Дальнереченский районный суд признал мужчину виновным в убийстве. Свою роль сыграли и смягчающие обстоятельства - инвалидность и аморальное поведение потерпевшего. Судя по всему, последний все же имел виды на сожительницу убийцы.

В конечном итоге фигурант лишился свободы на 7 лет и 10 месяцев. Отбывать наказание приморец будет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу. Кроме этого, мать погибшего теперь получит с осужденного 500 тысяч рублей - компенсация морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU