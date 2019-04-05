На достройку семи проблемных домов в Артеме выделят 400 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-05T10:06:31+03:00

Финансировать достройку проблемных домов будут не единовременно, а постепенно - по мере выполнения работ.

Строительство этих домов велось с долевым участием. 445 человек не смогли вовремя получить свое жилье

Изменить размер текста: A A

В Приморье из краевого бюджета выделят 400 млн рублей на достройку семи проблемных домов.

Строительство этих домов было заморожено. 445 дольщиков не смогли вовремя получить квартиры, а застройщику запретили принимать новых пайщиков и привлекать таким образом средства.

- На достройку семи домов в Артеме в фонд будет направлено более 400 млн рублей. Все объекты проходят экспертизу, после выбора добросовестного подрядчика и утверждения графика, ориентировочно в июне, стройка должна быть возобновлена, - заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Финансирование будет не единомоментным, а по мере выполнения работ. По словам директора АО "Корпорация развития Приморского края" Ольги Сун-Жаю, достройка всех домов начнется одновременно. За графиком будут следить стройнадзор и инициативные группы, созданные при каждом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU