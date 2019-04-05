Сотне приморских сирот помогут с покупкой жилья

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-05T10:19:19+03:00

Сироты сами могут найти подходящее жилье - и купить его по сертификату Фото: primorsky.ru

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В этом году сразу 100 приморских сирот смогут получить сертификаты на покупку жилья. Это стало возможным благодаря новым мерам поддержки, заработавшим в Приморье.

Жилищные сертификаты выдаются детям сиротам по достижении 25 лет – если их, конечно, признают адаптированными к самостоятельной жизни. С 1 марта с заявлениями на выдачу сертификатов обратились уже 320 человек. Сотне человек уже выдали положительное решение.

– Жилищный сертификат могут получить сироты, достигшие 25-летнего возраста, на руках у которых имеются судебные акты. Заключается мировое соглашение. Затем сиротам выдаются сертификаты – и по ним они смогут самостоятельно выбрать и купить долгожданное жилье, - рассказала и.о. директора краевого департамента образования и науки Наталья Василянская.

Сумма сертификата рассчитывается, исходя из реалий рынка. В разных муниципалитетах она разная – так как стоимость квадратного метра везде отличается. Площадь жилого помещения должна составлять 36 квадратных метров, а общая площадь покупаемой квартиры не может быть меньше 18 «квадратов». При желании сирота может доплатить часть суммы из своего кармана – если у него есть на это деньги. Действует сертификат полгода.

Как отмечают в пресс-службе приморской администрации, многим сиротам квартиры приобретают власти муниципалитетов. В этом году на данные цели выделен 1 миллиард рублей. Только за 2019 год объявили 544 электронных аукциона – из них половина уже состоялась. В настоящее время идет активная приемка квартир. Всего за 2019 год планируется обеспечить жильем более 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU