В Приморье сегодня дождливо и ветрено

СЕГОДНЯ 03:08 2019-04-06T06:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Погоду в Приморском крае сегодня определят атмосферные фронты. На большей территории края облачно, синоптики прогнозируют даже слабый дождь. В среднем температура воздуха в субботу, 6 апреля, прогреется до +6...+11°C.

В дальневосточной столице на небе местами появятся густые облака, а вечером возможен дождь - специалисты заявляют об этом с вероятностью в 40 процентов. Юго-западный и южный ветер уже к вечеру станет сильным, а температура воздуха порадует - от +8 до +10°C.

В Уссурийске также переменная облачность, во второй половине дня ожидается слабый дождь. Умеренный юго-западный ветер будет сопровождать погоду весь день и может перейти в сильный. Температура воздуха +10...+12°C.

Жителям Находки повезло больше. Облака, которые набегут на него, не принесут существенных осадков в город. Также сохраняется юго-западный ветер, который в течении дня только усилится. Температура воздуха такая же, как в Уссурийске.

К слову, метеорологи отмечают, что за многолетний период наблюдений отметили неустойчивый характер погоды во Владивостоке 6 апреля. Самую низкую температура специалисты зафиксировали в 1964 году - 6,9 °C со знаком минус. Самым теплым этот день был в 1952 году - +18,7 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU