2019-04-06T04:29:22+03:00
Общество

Небезопасно: мясо без документов продавал предприниматель из Находки

Более того, мужчина совсем не соблюдал санитарные нормы в торговой точке
София МИХАЙЛОВА
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Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области привлекло нарушителя к ответственности.Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области привлекло нарушителя к ответственности.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Предприниматель Бежуашвили Г.Г. из Находки оштрафован на 20 тысяч рублей. Россельхознадзор по Приморскому краю выявил нарушения санитарных норм и ветеринарного законодательства.

Внеплановую проверку в отношении предпринимателя сотрудники ведомства согласовали с прокуратурой. Продукцию мужчина реализует в торговой точке на улице Спортивная. Как выяснили специалисты, на бедро и крылья цыпленка-бройлера, куриные ножки, ребрышки свиные, отруб из свинины шейный замороженный, ребрышки «дачные», фарш из мяса птицы, крылья куриные общим весом 102,9 килограмма отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы.

Помимо этого, предприниматель грубо нарушил санитарные нормы содержания помещения: дезинфекция торговой точки и оборудования внутри нее просто не проводилась. Продукцию владелец и вовсе хранил без маркировки, и при несоответствующей температуре.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области привлекло нарушителя к административной ответственности. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Всю продукцию, которая хранилась в торговой точке, инспекторы признали небезопасной. Теперь мясо утилизируют или уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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