На следующей неделе Владивосток частично останется без воды
Часть Владивостока уже на следующей неделе останется без холодного водоснабжения. Об этом жителей дальневосточной столицы заранее предупреждает Примводоканал.
Так, по данным ведомства, отключения начнутся во вторник, 9 апреля. С 09:00 утра до 17:00 дня из-за ремонтных работа воду отключат в домах по следующим адресам:
100 лет Владивостоку, 159а, 159б, 159в, 159г.
На следующий день без холодной воды по причине ремонта с 09:00 до 16:00 останутся дома:
Гульбиновича, 4.
Могилевская, 1, 3.
Черемуховая, 8-12а, 16-18а, 28, 32.
Некрасовская, 86, 88а, 90.
В четверг, 11 апреля, с 09:00 до 15:00 воду отключат в домах по улицам:
Липовая, 7а.
Одесская.
Черемуховая, 3б, 5.
С 09:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов:
Красного Знамени, 78-104.
Некрасовская, 54, 70-78.
Толстого, 47, 54.
Причины те же - ремонтные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU