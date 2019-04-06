2019-04-06T05:11:40+03:00
Общество

На следующей неделе Владивосток частично останется без воды

Отключения будут длиться три дня [адреса]
София МИХАЙЛОВА
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Жителей дальневосточной столицы заранее предупреждает Примводоканал.Жителей дальневосточной столицы заранее предупреждает Примводоканал.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Часть Владивостока уже на следующей неделе останется без холодного водоснабжения. Об этом жителей дальневосточной столицы заранее предупреждает Примводоканал.

Так, по данным ведомства, отключения начнутся во вторник, 9 апреля. С 09:00 утра до 17:00 дня из-за ремонтных работа воду отключат в домах по следующим адресам:

100 лет Владивостоку, 159а, 159б, 159в, 159г.

На следующий день без холодной воды по причине ремонта с 09:00 до 16:00 останутся дома:

Гульбиновича, 4.

Могилевская, 1, 3.

Черемуховая, 8-12а, 16-18а, 28, 32.

Некрасовская, 86, 88а, 90.

В четверг, 11 апреля, с 09:00 до 15:00 воду отключат в домах по улицам:

Липовая, 7а.

Одесская.

Черемуховая, 3б, 5.

С 09:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов:

Красного Знамени, 78-104.

Некрасовская, 54, 70-78.

Толстого, 47, 54.

Причины те же - ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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