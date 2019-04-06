Летчик-космонавт опубликовал фотографии Владивостока из космоса

СЕГОДНЯ 06:01 2019-04-06T06:01:28+03:00

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Герой Российской Федерации и летчик-космонавт Олег Кононенко накануне опубликовал фотографии дальневосточной столицы из космоса. Командир отряда космонавтов Роскосмоса находится в полете уже в четвертый раз.

Олег Кононенко 102 космонавт России. Продолжительность предыдущих трех полетов составила 533 дня. Совсем недавно в своей орбитальной галерее на сайте Роскосмоса космонавт опубликовал фотографию - вид на ночной Владивосток и остров Русский из космоса. В объектив попали три моста и даже пригород дальневосточной столицы.

По данным Роскосмоса, Олег Кононенко четыре раза выходил в открытый космос. В сумме это 26 часов 12 минут. У летчика множество наград за заслуги перед Российской федерацией - две медали и два ордена. Увлекается герой РФ, естественно, космонавтикой. В свободное время любит читать книги, рисовать, заниматься спортом и, конечно же, проводить время с семьей.

Олег Кононенко. Фото: Роскосмос.

Олег Кононенко 102 космонавт России. Продолжительность предыдущих трех полетов составила 533 дня. Совсем недавно в своей орбитальной галерее на сайте Роскосмоса космонавт опубликовал фотографию - вид на ночной Владивосток и остров Русский из космоса. В объектив попали три моста и даже пригород дальневосточной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU