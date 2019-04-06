2019-04-06T10:09:56+03:00
Общество

Сахалинцы сказали «Нет китовой тюрьме в Приморье!»

Участники одиночных пикетов недовольны долгим решением вопроса
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В субботней акции в защиту мормлеков участвовали больше 30 человек. Фото: предоставил редакции Дмитрий ЛисицынВ субботней акции в защиту мормлеков участвовали больше 30 человек. Фото: предоставил редакции Дмитрий Лисицын
Изменить размер текста:

Пока команда Кусто направляется в «китовую тюрьму» в Приморском крае, жители Сахалинской области требуют от властей ускорить принятие решения и отпустить морских животных на волю.

- Сегодня у нас прошли одиночные пикеты за освобождение косаток и белух, часть из которых была поймана у берегов Сахалина. В акциях участвовали примерно 35 человек – в Южно-Сахалинске, Долинске, Холмске, Невельске и других населенных пунктах нашего региона, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. - Было поручение президента России определить судьбу животных до 1 марта. Прошел месяц, но что будет с животными – по-прежнему неизвестно.

Субботние акции организовало общественное движение «Гражданская позиция - регион 65». На плакатах написали: «Свободу косаткам и белухам! Их дом – море, а не тюрьма!», «Нет китовой тюрьме в Приморье!», «Не позорьте Россию ради китайских океанариумов!», «Запретить вылов китов, как это сделал весь мир!», «Косатки и белухи – достояние России, а не рабы коммерсантов!».

Лисицын напомнил, что в России и в других странах есть много примеров возвращения мормлеков из неволи в океан. Многие из них имели спутниковые и радио-метки, которые позволяют отслеживать дальнейшее перемещение животных. Ни одно из них не погибло после выпуска – наоборот, все благополучно вернулись к естественному образу жизни.

Сахалинцы призывают руководство Минприроды и Минсельхоза РФ, а также губернатора Приморского края Олега Кожемяко как можно скорее принять окончательное решение о выпуске косаток, белух на свободу и приступить к его выполнению.

Редакция «КП» - Владивосток» подробно информировала о первых выступлениях защитников морских животных в 2018 году, последовавших за этим действиях мировых знаменитостей и Кожемяко. В частности глава Приморья подписал соглашение с владельцами пойманных в Охотском море косаток и белух, а также с учеными. Решение будет принято только после того как специалисты сообщат о состоянии здоровья всех узников «китовой тюрьмы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Китовая Тюрьма» в бухте Средней»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморская весна сбавит темпы уже на следующей неделе
Беги, парень: в Приморье молодожены попали в аварию в день собственного бракосочетания
Летчик-космонавт опубликовал фотографии Владивостока из космоса
На следующей неделе Владивосток частично останется без воды
Небезопасно: мясо без документов продавал предприниматель из Находки
В Приморье сегодня дождливо и ветрено
Сотне приморских сирот помогут с покупкой жилья
В преддверии Пасхи во Владивостоке упали цены на куриное яйцо
На достройку семи проблемных домов в Артеме выделят 400 млн рублей
Ревность стала причиной жестокого убийства в Приморье
Перелом носа и ушибы лица: серьезная авария произошла во Владивостоке
Владивостокские дороги приведут в порядок
В Приморье прохожие нашли малыша, выброшенного в кусты
Житель Уссурийска украл автомобиль и решил сдать его на металлолом
Определены три самых аварийных перекрестка во Владивостоке за 2018 год
Очередной циклон принесет в Приморье осадки в виде дождя и снега
Телевышке на Орлиной сопке вернут освещение
Социологический опрос покажет, насколько жители Владивостока довольны общественным транспортом