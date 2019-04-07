Комплексный медосмотр во Владивостоке заинтересовал жительниц Приморского края

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-07T03:11:21+03:00

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Жительницы Приморского края прошли комплексный медосмотр в женской консультации роддома № 3 Владивостока. Акция была приурочена к празднованию Всемирного дня здоровья.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, подобные мероприятия стали уже доброй традицией для учреждения, откликом коллектива на актуальный запрос от населения.

- Мы проводим такие акции неоднократно в течение года и делаем это на протяжении многих лет, - отметила Светлана Викторовна, - и каждый раз наблюдаем высокий интерес со стороны женщин. Более того, у нас есть постоянные участники, которые, по их собственному признанию, с нетерпением ждут нашу инициативу и с удовольствием поддерживают ее, приходя к нам на обследование».

Вот и сейчас на приглашение пройти комплексную диагностику женского здоровья откликнулось 77 пациенток. При этом возраст самой юной из них составляет 25 лет, а самой старшей - приближается к 80. В рамках мероприятия они смогли посетить врача акушера-гинеколога для осмотра и сдачи анализов на атипические клетки, а также - при наличии показаний - сдать кровь на онкомаркеры и пройти кольпоскопию и УЗИ.

Среди участниц акции в роддоме № 3 были не только жительницы всех районов города, в том числе прибывшие с островных территорий и пригорода Владивостока, но и представительницы других населенных пунктов Приморского края - Артёма и Большого Камня. Важно и то, что на обследование некоторые женщины приезжали в компании коллег, подруг и даже целыми семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU