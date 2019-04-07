Новый артист «Океанской бездны» появился в Приморском океанариуме

СЕГОДНЯ 04:58 2019-04-07T03:30:01+03:00

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В Приморском океанариуме программа «Танцы со скатами» пополнилась новым номером: теперь вместе с яванскими бычерылами, «летающими» скатами Нари-нари и хвостоколом мэни «выступает» азиатский акулохвостый скат.

Что же такого интересного можно исполнить под водой с акулохвостым скатом? Водолаз подзывает ската и приглашает совершить акробатический этюд: вместе, вращаясь по спирали, они поднимаются в толщу воды, номер завершается эффектной стойкой рыбы на носу на ладони тренера.

Акулохвостый скат выполняет акробатический этюд.Фото: primocean.ru

- Участию акулохвостого ската в программе «Танцы со скатами» предшествовала долгая работа с 2016 года, - пояснил начальник отдела содержания гидробионтов Тропических морей Михаил Стрельцов. - Сначала мы приучили его питаться подготовленным кормом и безбоязненно есть в присутствии человека, на следующем этапе - рыба стала брать корм из рук тренера и только после этого начала выполнять различные элементы. Конечно, получается очень эффектно и красиво, но шоу не является нашей основной целью, программа с различными трюками нужна для того, чтобы все рыбы получили предназначенный именно для них корм. Ведь у нас в одном аквариуме содержатся скаты разных видов, среди них есть более сильные и наглые рыбы, а есть робкие, которым необходимо класть еду прямо в рот.

Акулохвостый скат выполняет акробатический этюд.Фото: primocean.ru

Несмотря на то, что в самом большом аквариуме океанариума места для плавания рыбам хватает, некоторые ленятся активно двигаться. Малоподвижный образ жизни может привести к серьезным проблемам со здоровьем: гиподинамия и ожирение негативно сказываются на работе кровеносной системы, головного мозга, печени. А тренировки во время кормления позволяют рыбам находиться в оптимальной физической форме.

Справка «КП»:

Азиатский акулохвостый скат Rhynchobatus djiddensis относится к отряду рохлеобразных скатов и семейству акулохвостых скатов. Внешне акулохвостые скаты очень похожи на акул, но жаберные щели у них расположены не сбоку, а на нижней части тела как у настоящих скатов. Акулохвостые скаты вырастают до трёх метров и весят более 200 килограмм.

Считается, что акулохвостые скаты занимают промежуточное положение между акулами и скатами. У них плоское тело, но хвост является продолжением туловища. В отличие от скатов, которые плавают за счет движения плавников, акулохвостые скаты двигаются именно с помощью хвоста – как акулы. Эта способность позволяет этим рыбам довольно быстро плавать, развивая высокую скорость, что позволяет им быть активными хищниками и охотиться как на дне, так и в толще воды.

Обитают акулохвостые скаты в Индо-Тихоокеанской области Мирового океана от Южной Африки до юго-восточной части Японского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU