2019-04-07T03:30:01+03:00
Дом. Семья

Новый артист «Океанской бездны» появился в Приморском океанариуме

К «танцевальной группе» бычерылов, хвостокола и скатов Нари-нари присоединился азиатский акулохвостый скат
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Акулохвостый скат выполняет акробатический этюд.Акулохвостый скат выполняет акробатический этюд.Фото: primocean.ru
Изменить размер текста:

В Приморском океанариуме программа «Танцы со скатами» пополнилась новым номером: теперь вместе с яванскими бычерылами, «летающими» скатами Нари-нари и хвостоколом мэни «выступает» азиатский акулохвостый скат.

Что же такого интересного можно исполнить под водой с акулохвостым скатом? Водолаз подзывает ската и приглашает совершить акробатический этюд: вместе, вращаясь по спирали, они поднимаются в толщу воды, номер завершается эффектной стойкой рыбы на носу на ладони тренера.

Акулохвостый скат выполняет акробатический этюд. Фото: primocean.ru

Акулохвостый скат выполняет акробатический этюд.Фото: primocean.ru

- Участию акулохвостого ската в программе «Танцы со скатами» предшествовала долгая работа с 2016 года, - пояснил начальник отдела содержания гидробионтов Тропических морей Михаил Стрельцов. - Сначала мы приучили его питаться подготовленным кормом и безбоязненно есть в присутствии человека, на следующем этапе - рыба стала брать корм из рук тренера и только после этого начала выполнять различные элементы. Конечно, получается очень эффектно и красиво, но шоу не является нашей основной целью, программа с различными трюками нужна для того, чтобы все рыбы получили предназначенный именно для них корм. Ведь у нас в одном аквариуме содержатся скаты разных видов, среди них есть более сильные и наглые рыбы, а есть робкие, которым необходимо класть еду прямо в рот.

Акулохвостый скат выполняет акробатический этюд. Фото: primocean.ru

Акулохвостый скат выполняет акробатический этюд.Фото: primocean.ru

Несмотря на то, что в самом большом аквариуме океанариума места для плавания рыбам хватает, некоторые ленятся активно двигаться. Малоподвижный образ жизни может привести к серьезным проблемам со здоровьем: гиподинамия и ожирение негативно сказываются на работе кровеносной системы, головного мозга, печени. А тренировки во время кормления позволяют рыбам находиться в оптимальной физической форме.

Справка «КП»:

Азиатский акулохвостый скат Rhynchobatus djiddensis относится к отряду рохлеобразных скатов и семейству акулохвостых скатов. Внешне акулохвостые скаты очень похожи на акул, но жаберные щели у них расположены не сбоку, а на нижней части тела как у настоящих скатов. Акулохвостые скаты вырастают до трёх метров и весят более 200 килограмм.

Считается, что акулохвостые скаты занимают промежуточное положение между акулами и скатами. У них плоское тело, но хвост является продолжением туловища. В отличие от скатов, которые плавают за счет движения плавников, акулохвостые скаты двигаются именно с помощью хвоста – как акулы. Эта способность позволяет этим рыбам довольно быстро плавать, развивая высокую скорость, что позволяет им быть активными хищниками и охотиться как на дне, так и в толще воды.

Обитают акулохвостые скаты в Индо-Тихоокеанской области Мирового океана от Южной Африки до юго-восточной части Японского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье началась всероссийская акция «#СохранимЛес»
Комплексный медосмотр во Владивостоке заинтересовал жительниц Приморского края
Синоптики: значительного потепления в Приморье пока не ожидается
Сахалинцы сказали «Нет китовой тюрьме в Приморье!»
Приморская весна сбавит темпы уже на следующей неделе
Беги, парень: в Приморье молодожены попали в аварию в день собственного бракосочетания
Летчик-космонавт опубликовал фотографии Владивостока из космоса
На следующей неделе Владивосток частично останется без воды
Небезопасно: мясо без документов продавал предприниматель из Находки
В Приморье сегодня дождливо и ветрено
Сотне приморских сирот помогут с покупкой жилья
В преддверии Пасхи во Владивостоке упали цены на куриное яйцо
На достройку семи проблемных домов в Артеме выделят 400 млн рублей
Ревность стала причиной жестокого убийства в Приморье
Перелом носа и ушибы лица: серьезная авария произошла во Владивостоке
Владивостокские дороги приведут в порядок
В Приморье прохожие нашли малыша, выброшенного в кусты
Житель Уссурийска украл автомобиль и решил сдать его на металлолом
Определены три самых аварийных перекрестка во Владивостоке за 2018 год
Очередной циклон принесет в Приморье осадки в виде дождя и снега
Телевышке на Орлиной сопке вернут освещение
Социологический опрос покажет, насколько жители Владивостока довольны общественным транспортом