В Приморье началась всероссийская акция «#СохранимЛес»

СЕГОДНЯ 06:01 2019-04-07T06:01:10+03:00

Присоединиться и внести свой вклад в сохранение леса может любой желающий

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Сегодня,7 апреля, в Приморье начинается всероссийская акция «#СохранимЛес». Во Владивостоке в пяти точках сбора начали прием макулатуры. Присоединиться и внести свой вклад в сохранение леса может любой желающий.

«СохранимЛес» - всероссийская акция по сбору макулатуры для сохранения целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды.

Как отмечают организаторы, у акции нет никаких возрастных ограничений. Принять участие может любой желающий, как сам, так и собрав команду единомышленников. Бумага сдается на безвозмездной основе.

Для этого необходимо с 11.00 до 17.00 прийти в один из пунктов сбора макулатуры во Владивостоке, расположенных по адресам:

– Владивостокский городской дворец детского творчества, Океанской проспект, 43;

– Приморский Краевой Колледж Искусств, Русская, 40;

– Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Гоголя, 41;

– Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Светланская, 27;

– Пушкинский театр, Пушкинская, 27

По итогам Акции на официальном сайте будет опубликован рейтинг регионов. Кубок рекордсмена вручат топ-3 регионам России по сбору. Команда или индивидуально сдавший самый большой объем макулатуры также получат ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU