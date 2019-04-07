Владивостокская воровка ворвалась в квартиру пенсионерки и отобрала у нее кошелек с деньгами

СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-07T06:53:35+03:00

За дерзкое ограбление и наживу в 2 тысячи рублей 27-летней преступнице грозит до 7 лет тюрьмы

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Во Владивостоке сотрудники полиции задержали женщину, ограбившую пенсионерку на 2 тысячи рублей.

Пострадавшая жительница Владивостока рассказала полицейским, что в её квартиру на Луговой проникла неизвестная особа. Не долго церемонясь, она схватила кошелек с деньгами, после чего убежала с места преступления. Бдительная пенсионерка вызвала полицию и описала возмутительницу спокойствия, похитившую у нее 2 тысячи рублей, которые как раз лежали в кошельке.

Полицейские оперативно задержали женщину, похожую по приметам на грабительницу. 27-летняя ранее судимая жительница Лазовского района в отделе полиции дала признательные показания. Похищенные деньги, как и кошелек, изъяты и возвращены потерпевшей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Полицейские проверяют фигурантку уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU