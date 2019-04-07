Владивостокская воровка ворвалась в квартиру пенсионерки и отобрала у нее кошелек с деньгами
Во Владивостоке сотрудники полиции задержали женщину, ограбившую пенсионерку на 2 тысячи рублей.
Пострадавшая жительница Владивостока рассказала полицейским, что в её квартиру на Луговой проникла неизвестная особа. Не долго церемонясь, она схватила кошелек с деньгами, после чего убежала с места преступления. Бдительная пенсионерка вызвала полицию и описала возмутительницу спокойствия, похитившую у нее 2 тысячи рублей, которые как раз лежали в кошельке.
Полицейские оперативно задержали женщину, похожую по приметам на грабительницу. 27-летняя ранее судимая жительница Лазовского района в отделе полиции дала признательные показания. Похищенные деньги, как и кошелек, изъяты и возвращены потерпевшей.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Полицейские проверяют фигурантку уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU