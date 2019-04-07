2019-04-07T07:54:22+03:00
Общество

В Приморье появились первые стобальники по ЕГЭ

Такие данные появились после подведения итогов досрочного периода сдачи ЕГЭ в Приморье
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Первые стобальники по ЕГЭ появились в Приморье.Первые стобальники по ЕГЭ появились в Приморье.Фото: "КП" Архив
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В Приморье подведены итоги досрочного периода ЕГЭ. Наиболее успешно жители региона справились с экзаменом по литературе - среди участников есть те, кто получил наивысший балл.

Основные дни досрочного периода уже подошли к концу - для участников, не явившихся на экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. Завершается первая волна экзаменов уже 10 апреля.

- Уже стали известны первые результаты ЕГЭ досрочного периода. Четыре участника экзамена по русскому языку получили выше 80 баллов. Наиболее успешные результаты - по литературе. Все 15 участников справились с заданием, трое получили высокие баллы, из них одна - студентка гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Полина Филатова справилась с экзаменом на 100 баллов, - рассказала заместитель руководителя департамента образования и науки Татьяна Хмель.

В 2019 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. В этом учебном году ГИА-11 напишут более 10 тысяч одиннадцатиклассников, а также выпускников прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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