Сегодня в Уссурийске и Находке возможен небольшой дождь

СЕГОДНЯ 00:36 2019-04-08T00:36:29+03:00

По информации синоптиков, во Владивостоке преимущественно без осадков

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Сегодня, 8 апреля, в крае местами небольшие осадки (вероятность 60%). Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+13°C, сообщает "Примпогода".

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного, во второй половине сильный. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, утром возможен слабый дождь (вероятность 30%). Ветер слабый до умеренного, во второй половине северо-западный, западный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

В Находке переменная облачность, в первой половине возможен слабый дождь (вероятность 30%). Ветер слабый до умеренного, во второй половине дня западный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

ИСТОЧНИК KP.RU