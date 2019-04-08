Владивосток частично останется без света

СЕГОДНЯ 02:34 2019-04-08T02:34:17+03:00

Без света останутся более 170 домов дальневосточной столицы. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Из-за ремонтных работ электричества не будет почти весь день [адреса]

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Часть Владивостока в понедельник, 8 апреля, останется без электроэнергии. Об этом сообщает муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей».

По данным ведомства, без света останутся более 170 домов дальневосточной столицы. Электроэнергию специалисты отключат с 09:00 утра до 17:00 дня. Причина - ремонтные работы.

Список адресов. Фото: МУПВ ВПЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU