Владивосток частично останется без света
Из-за ремонтных работ электричества не будет почти весь день [адреса]
Без света останутся более 170 домов дальневосточной столицы.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:
Часть Владивостока в понедельник, 8 апреля, останется без электроэнергии. Об этом сообщает муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей».
По данным ведомства, без света останутся более 170 домов дальневосточной столицы. Электроэнергию специалисты отключат с 09:00 утра до 17:00 дня. Причина - ремонтные работы.
Список адресов. Фото: МУПВ ВПЭС.
ИСТОЧНИК KP.RU