2019-04-08T02:34:17+03:00
Общество

Владивосток частично останется без света

Из-за ремонтных работ электричества не будет почти весь день [адреса]
София МИХАЙЛОВА
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Без света останутся более 170 домов дальневосточной столицы.Без света останутся более 170 домов дальневосточной столицы.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Часть Владивостока в понедельник, 8 апреля, останется без электроэнергии. Об этом сообщает муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей».

По данным ведомства, без света останутся более 170 домов дальневосточной столицы. Электроэнергию специалисты отключат с 09:00 утра до 17:00 дня. Причина - ремонтные работы.

Список адресов. Фото: МУПВ ВПЭС.

Список адресов. Фото: МУПВ ВПЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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