Обычная квартира во Владивостоке оказалась складом с растительными наркотиками

СЕГОДНЯ 04:10 2019-04-08T04:10:55+03:00

Обитатель жилища рассказал, что хранил все это «добро» для личного потребления [фото]

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Житель дальневосточной столицы хранил у себя дома около двух килограммов маньчжурской конопли и «марихуаны». Когда молодого человека задержали, то в кармане у него и вовсе оказался сверток с наркотиками. Теперь приморцу грози лишение свободы.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе Владивостока. Страж порядка патрулировали улицы города, когда заметили подозрительного мужчину. В свою очередь приморец, завидев полицейских, заметно начал нервничать и даже попытался скрыться. Сотрудники УМВД расспросили парня о наличии при нем запрещенных средств и на удивление получили утвердительный ответ.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Стражи порядка доставили задержанного в отдел полиции, где провели досмотр и обнаружили при нем сверток с веществом бурого цвета со специфическим запахом. Криминалистическая экспертиза установила, что в пакетике не что иное, как наркотическое вещество - гашиш. 31-летний мужчина сразу же заявил, что хранил наркотики для личного потребления.

На этом полицейские не остановились и провели обыск в жилище задержанного. За дверью обычной квартиры скрывался рассадник наркотических растений - маньчжурская конопля и марихуана. Общий вес вещества составил два килограмма.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

По факту находки следователи уже возбудили уголовное дело. За незаконные изготовление, хранение и переработку наркотических средств в крупном размере фигуранту уголовного дела может лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU